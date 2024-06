Consiglio europeo: Ok a von der Leyen bis con il no di Meloni, ma il 18 luglio si vota con i franchi tiratori in agguato

Il Consiglio europeo tira dritto e a parte le parole di circostanza ignora l’Italia e dà il via libera alle nuove cariche apicali dell’Unione, ma l’Ok definitivo lo deve dare l’aula il 18 luglio col voto a maggioranza e con i franchi tiratori, da sempre presenti, la riconferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea non è scontata

La premier Meloni sceglie la linea dura e dopo essersi scagliata contro la “logica dei caminetti” e la “conventio ad excludendum” di Ppe, S&D e Renew cheavrebbero attuato nei confronti dell’Italia, si astiene sulla riconferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea e vota no alla designazione del socialista portoghese Antonio Costa come presidente del Consiglio europeo e della liberale estone Kaja Kallas. No quindi al ‘pacchetto’ sulle nomine per i top jobs. La premier pretende una vicepresidenza esecutiva nella Commissione, ma Macron non vuole mollare il posto che è di Breton e quindi si negozia fino alla fiducia del 18 luglio.

La presidente uscente Ursula von der Leyen si presenterà a Strasburgo per ottenere un bis alla guida dell’esecutivo Ue, con ogni probabilità il 18 luglio, ma non è tranquilla, le servirà la maggioranza assoluta della plenaria, ovvero 361 voti su 720 nel voto che sarà a scrutinio segreto e questo proprio perché è mancata l’unanimità nella sala multicolore dell’Europa Building, che avrebbe consentito di evitare un voto confermativo sul pacchetto.

Giorgia Meloni al termine dei lavori, prima con un tweet e poi in un punto stampa ha ribadito la sua posizione: “La proposta formulata da popolari, socialisti e liberali per i nuovi vertici europei è sbagliata nel metodo e nel merito. Ho deciso di non sostenerla per rispetto dei cittadini e delle indicazioni che da quei cittadini sono arrivate con le elezioni”. Sarà quindi il Parlamento europeo che dovrà esprimersi sulla nomina di von der Leyen e saranno dterminanti le trattative per l’assegnazione dei commissari: “Continuiamo a lavorare per dare finalmente all’Italia il peso che le compete in Europa”, scrive la presidente del Consiglio, ribadendo che all’Italia, Paese fondatore spetta un incarico di peso.

Lo scontro, come ormai avviene da mesi, è con Macron che sta organizzando una trattativa per portare gli ambientalisti a votare Ursula in Parlamento, che con i loro 50 voti, il 18 luglio a Straburgo, metterebbero al riparo la coalizione dai franchi tiratori, ma deve scontrarsi con i socialisti che non vogliono i verdi in colazione. Con queste trattative tutte da chiudere, Von der Leyen ha assoluto bisogno dei 24 voti di Fratelli d’Italia che la metterebbero al riparo dai “franchi tiratori” Da qui a metà luglio, quindi, inizierà una trattativa personale tra la presidente della Commissione e la premier italiana che in cambio dei voti vuole un commissario con una delega di peso nel prossimo governo europeo, nello specifico il ministro degli Affari Europei Raffaele Fitto.