Consiglio europeo. Veto di Orban su bilancio e aiuti all’Ucraina ma non si oppone a adesione all’Ue

Viktor Orban ha posto il veto su nuovi fondi per l’Ucraina e contro la revisione del bilancio Ue, ma sull’apertura dei negoziati per l’accesso dell’Ucraina in Eu si è alzato ed è uscito non opponendosi

Primo giorno del vertice del Consiglio europeo a due facce per l’Ucraina. Il premier ungherese Victor Orban ha posto il veto sulla revisione del bilancio Ue e su un nuovo pacchetto di 500 miliardi di euro da destinare a Kiev. I negoziati su questi temi sono stati rimandati al 2024 per tentare di trovare l’unanimità necessaria per l’approvazione. Il premier ungherese a conclusione della prima giornata di lavori del vertice dei leader europei in un tweet scrive: “Sintesi del turno di notte: veto per i soldi in più per l’Ucraina, veto per la revisione del Quadro finanziario pluriennale. Torneremo sulla questione l’anno prossimo in sede di Consiglio europeo dopo un’adeguata preparazione”.

Poi quando si è arrivati alla votazione sull’apertura dei negoziati per l’accesso dell’Ucraina in Eu, Orban si è alzato dal tavolo ed è uscito dalla sala del Consiglio. Non ha detto sì e non ha detto no. Come da regolamento con nessun voto contrario, la proposta della Commissione è stata approvata.

Iil presidente Charles Michel, al termine della votazione ha commentato: L’Ue aprirà i negoziati con Ucraina e la Bosnia-Erzegovina una volta raggiunto il necessario grado di conformità ai criteri di adesione e ha invitato la Commissione a riferire entro marzo in vista di tale decisione” ed ha aggiunto: “Oggi lanciamo un messaggio potente sull’allargamento: è un giorno storico. E domani continueremo il lavoro sugli altri punti in agenda come il Medio Oriente, la migrazione e la lotta all’antisemitismo”.