Consiglio Ministri approva Dl Milleproroghe: via multe ai no vax e proroga dello scudo. erariale. Tutte le novità

Il governo nel CdM di ieri ha approvato il Decreto Milleproroghe: eliminate le multe per chi non ha voluto farsi il vaccino anti covid e rimborsi per chi ha già pagato, tra le misure che hanno innescato polemiche con l’opposizione

Il testo del decreto Milleproroghe si occupa di Pubblica Amministrazione, Salute e Sport. e tra le azioni previste, in materia di Salute, arriva la misura fortemente voluta dalla Lega: lo stop alle multe di 100 euro emesse contro coloro che non hanno ottemperato l’obbligo vaccinale durante la pandemia Covid oltre al rimborso che hi la multa l’ha già pagata.

Altra novità la proroga di quattro mesi (dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025) dello scudo erariale, che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave. C’è anche lo slittamento di tre mesi, dal 31 dicembre al 31 marzo 2025, dell’obbligo di assicurazione anti-catastrofi per le imprese. Sul fronte fiscale è stata posticipata al 2026 l’applicazione del nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni realizzate dagli enti associativi.

Oggi,, martedì 10 dicembre 2024, la commissione Bilancio alla Camera inizierà la discussione sui 250 emendamenti “selezionati” per la manovra 202, l’obiettivo del governo è di cercare di portare il testo in Aula a partire dalla prossima settimana. Tra le modifiche da discutere ci sono il taglio dell’Irpef, il bonus studenti da 500 euro, ma anche le novità su Tfr e fondi pensione privati.