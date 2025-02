Consiglio Ministri vara decreto bollette: bonus a famiglie fino 25mila euro, ma più consistente per le fasce Isee più basse

In arrivo un bonus per famiglie fino 25mila euro Isee per l’emergenza del caro-energia. Previsto un meccanismo a scaglioni: le fasce Isee più basse riceveranno un aiuto più consistente

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto bollette, le risorse saranno divise equamente tra famiglie. Il decreto vale circa 3 miliardi per un trimestre, che saranno divisi equamente tra famiglie e imprese, per garantire “un sostegno concreto” di fronte all’emergenza del caro-energia.

L’ obiettivo, che ha determinato la frenata dei giorni scorsi e il rinvio de

Il provvedimento nella sua prima versione è stato bloccato dalla premier Giorgia Melon che non l’ha ritenuto soddisfacente ed ha preteso che fosse esteso ad una platea più ampia. il bonus sociale bollette nella nuova versione ha alzato la soglia Isee a 25mila euro, con un meccanismo che assicuri più risorse ai più vulnerabili.

“Oggi il governo ha approvato anche un altro importante provvedimento per garantire energia sicura, pulita, a basso costo, capace di assicurare sicurezza energetica e indipendenza strategica all’Italia. Parlo ovviamente dell’energia nucleare sulla quale ora chiediamo al Parlamento di esprimersi”, ha commentato la premier Giorgia Meloni, illustrando in un videomessaggio i provvedimenti approvati oggi in Cdm, decreto bollette e legge delega sul nucleare.

“Insomma”, ha proseguito la presidente del Consiglio, “siamo intervenuti per dare una risposta immediata alla necessità del momento, ma abbiamo anche deciso di guardare al futuro con scelte di lungo periodo, perché è questo quello che serve all’Italia: scelte coraggiose e strutturali. È l’impegno che abbiamo assunto con gli italiani ed è l’impegno che intendiamo rispettare”, ha concluso.

Queste le misure varate

Il provvedimento stanzia circa 3 miliardi, divisi equamente tra famiglie e imprese. In particolare, per i cittadini l’ipotesi di soluzione raggiunta nel corso del vertice dovrebbe estendere la soglia Isee del bonus sociale dagli attuali 9.530 euro a 25mila euro. Dovrebbe inoltre essere previsto un meccanismo a scaglioni in base al quale le fasce Isee più basse dovrebbero ricevere un aiuto più consistente: chi ha fino a 9.530 euro di Isee dovrebbe ricevere il bonus attuale e il nuovo, mentre da 9.530 a 25 mila solo il nuovo contributo.

Per quanto riguarda le aziende, le risorse dovrebbero andare ad aiutare per metà le imprese energivore e per metà le piccole medie imprese. La scelta di limitare gli aiuti a 3 mesi sarebbe suggerita anche dalle simulazioni che prevedono – anche sulla spinta di una possibile pace in Ucraina – un calo del prezzo del gas in estate. Gli aiuti andranno ad “almeno 8 milioni di famiglie”, fa sapere Armando Siri, consigliere per le politiche economiche del vicepremier Matteo Salvini e coordinatore dipartimenti Lega.