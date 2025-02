Consiglio sicurezza Onu approva risoluzione Usa su Ucraina con il si della Russia. Respinti emendamenti Ue, astenuti Francia e Gb

La risoluzione americana è stata approvata col sostegno della Russia che, prima del voto, l’aveva definita “un passo nella giusta direzione”. L’Occidente all’Onu sulla guerra in Ucraina si spacca come anche al G7, dove gli Stati Uniti votano contro Kiev

Nel terzo anniversario della guerra in Ucraina, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione degli Stati Uniti con dieci voti a favore, nessuno contro e cinque astensioni, dopo che tutti gli emendamenti (sia quelli di Mosca che quelli degli europei con la Gran Bretagna) erano stati bocciati per ragioni procedurali o per il veto della Russia. Tra gli astenuti, la Francia e la Gran Bretagna due membri permanenti del Consiglio, che non hanno osato sfidare Trump usando il loro potere di veto.

Il testo approvato si limita a chiedere “una rapida fine al conflitto” senza accusare la Russia di invasione ne di aggressione. “Apprezziamo quando già detto dal presidente Donald Trump, e cioè che il conflitto in Ucraina ha le sue ragioni profondamente radicate”, aveva detto prima del voto l’ambasciatore russo Vassily Nebenzia.

Poco prima, l’Assemblea generale dell’Onu ha adottato due risoluzioni, una presentata presentata dall’ Ucraina con l’appoggio dell’Ue e la seconda dagli Stati Uniti che alla fine non l’hanno votata, astenendosi a causa degli emendamenti presentati dalla Francia a nome dell’Europa.

Ecco cosa prevedono le due risoluzioni e come è andato il voto in Assemblea:

LA PRIMA RISOLUZIONE presentata da Kiev con l’appoggio dell’Ue, chiede l’immediato ritiro delle forze russe dal territorio ucraino, condanna l’aggressione russa e sottolinea la necessità di rispettare la sovranità e l’integrità territoriale di Kiev. il testo ha ricevuto 93 voti a favore, 65 astensioni e 10 voti contrari, tra cui quelli di USA e Russia.

LA SECONDA RISOLUZIONE presentata dagli Stati Uniti, intitolata ‘Path to Peace’, chiedeva in poche righe di porre una rapida fine al conflitto, sollecitando “una pace duratura” tra Mosca e Kiev. Ma Parigi per conto dell’Unione Europea ha presentato due emendamenti che ne hanno modificato il senso.

Il primo chiede “una pace giusta, duratura e complessiva tra Ucraina e Federazione Russa”, in linea “con la Carta dell’Onu e i principi di sovranità, eguaglianza e integrità territoriale degli Stati”; il secondo riafferma l’impegno alla “sovranità, indipendenza, unità e integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini internazionalmente riconosciuti, ivi comprese le acque territoriali”.

I due emendamenti approvati dall’Assembla hanno causato l’astensione degli Usa nel voto finale alla risoluzione da loro stessi presentata e, alla fine, approvata con 93 voti favorevoli, 8 contrari (Bielorussia, Burkina Faso, Corea del Nord, Mali, Nicaragua, Niger, Russia e Sudan), e 73 astensioni. Su questo voto sono da registrare anche divergenze nel fronte europeo: gli emendamenti Ue non sono stati sostenuti né dall’Ungheria di Viktor Orban (che poi si è astenuta nel voto finale) né dalla Slovacchia.