Consultazioni, sale il CentroDestra. Meloni: “Incontro breve, idee abbastanza chiare. E’ andata molto bene”

“Il centrodestra ha indicato la sottoscritta per formare il nuovo Governo. Attendiamo ovviamente le determinazioni del Presidente della Repubblica”, ha detto la leader di FdI Meloni

Il centrodestra è salito oggi al Quirinale per le consultazioni sulla formazione del governo. Il primo ad arrivare è stato Silvio Berlusconi, al centro delle polemiche per gli audio in cui parla della guerra in Ucraina e dei suoi buoni rapporti con il presidente russo Putin.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dunque ricevuto nella sala degli Arazzi di Lille la delegazione di centrodestra guidata da Giorgia Meloni per le consultazioni. Un colloquio flash utile all’indicazione unanime del centrodestra sul nome di Giorgia Meloni come premier.

La leader di FdI è stata accompagnata dai capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida, dal leader della Lega Matteo Salvini con i capigruppo di Senato e Camera Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, da Silvio Berlusconi con i capigruppo di Senato e Camera Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo e da Antonio Tajani, da Antonio De Poli Presidente del Gruppo Parlamentare “Civici d’Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l’Italia-Italia al Centro) – MAIE” del Senato della Repubblica e da Maurizio Lupi Vice Presidente del Gruppo Parlamentare Misto della Camera dei deputati rappresentante della componente “Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, UDC, Italia al Centro) – MAIE” della Camera dei deputati.

Il colloquio con il presidente della Repubblica è stato breve? “Si, ma le idee sono abbastanza chiare”. Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, arrivando con i capigruppo del partito negli uffici della Camera dei deputati. “E’ andata molto bene”, ha poi aggiunto la leader di Fratelli d’Italia riferendosi al colloquio con il Capo dello Stato.

“C’e’ stata una indicazione unanime da parte del centrodestra della sottoscritta come persona indicata a formare il nuovo governo”, aveva detto la Meloni al termine delle consultazioni con il Capo dello Stato, specificando inoltre: “Attendiamo le determinazione del presidente della Repubblica che ringraziamo. Annunciamo che siamo pronti, perché vogliamo procedere nel più breve tempo possibile”.