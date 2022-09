Conte contro Renzi: “Venga senza scorta in Sicilia a dire che il RCD non serve” il leader di IV replica: “Linguaggio mafioso”

“Renzi parla di vergogna per il reddito di cittadinanza ma se parla di vergogna lui che da senatore prende 500 euro al giorno… non scherziamo. Non si vergogna lui che si è fatto pagare dagli arabi e ha fatto una marchetta sul rinascimento saudita…“



Attacco frontale di Giuseppe Conte, leader del Movimento cinque stelle, a Matteo Renzi, durante un comizio elettorale ad Agrigento per la presentazione dei candidati del locale collegio. Il tema dell’attacco è stato il reddito di cittadinanza che il leader di IV ha più volte detto che va abolito senza se e senza ma. “Renzi venga senza scorta a parlare con i cittadini a parlare ed esporre le sue idee. – Ha aggiunto Conte – Dica che in Italia non serve un sistema di protezione sociale. Venga a dirlo e non si nasconda. Siamo arrivati tardi con questo sistema, lo dobbiamo perfezionare, ma è impensabile che lo si debba abolire. L’Istat ha certificato che abbiamo salvato un milione di cittadini dalla povertà. Abbiamo ridato dignità a chi non aveva di che mangiare. Non si scherza con la povertà, è indecoroso farlo”.

La replica di Matteo Renzi che ha definito le parole di Conte “linguaggio mafioso”, non si è fatta attendere e da un comizio elettorale a Genova ha risposto: “Quando uno dice andiamo a fare la campagna elettorale e portiamo tutti quelli con il reddito di cittadinanza, usa un linguaggio clientelare, è voto di scambio. Quello che Conte sta dicendo in queste ore, ‘venga senza scorta a parlare di reddito di cittadinanza’ è grave…”.