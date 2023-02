Conte: “Stanno facendo saltare tutti i bonus e Superbonus per aumentare spese militari”

Pesante scontro verbale sul Superbonus tra il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte e il direttore di Libero Alessandro Sallusti

Un duello verbale senza esclusioni di colpi a tratti aspro, quello che si è visto nella serata di lunedì 20 febbraio nel programma “Quarta Repubblica” in onda su Retequattro, condotto dal giornalista Nicola Porro.

Il tema della Puntata verteva sui provvedimenti del Superbonus di fatto azzerato dal governo Meloni. Per Sallusti si è trattato di una norma suicida che è costata una cifra spropositata alle casse dello Stato. Giuseppe Conte ha ribattuto sostenendo che l’economia post Covid, che era in ginocchio, si è messa in moto grazie al Superbonus, che ha permesso migliaia di aperture di cantieri edili con relative migliaia di assunzioni e da questo punto di vista nessuno può dire che non si è trattato di una sfida vinta.

Il leader dei Cinque stelle, poi ha affondato il colpo accusando il governo Meloni di volere “fare fallire migliaia di imprese edili con il blocco dei crediti”. Conte ha infine spiegato che il nuovo governo, sta eliminando tutti i bonus, Superbonus ed anche il Reddito di Cittadinanza, semplicemente perché dirotterà quei fondi sulle spese militari, che dal miliardo l’anno per soli tre anni, varato dal suo governo, con Meloni passeranno a 15 miliardi l’anno a tempo indeterminato.