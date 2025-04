Continua la strage israeliana: uccise 46 persone in 24 ore, 14enne che tirava pietre definito “terrorista”

L’esercito israeliano non sta conducendo una guerra ma sta facendo una mattanza, 46 i civili uccisi in 24 ore. Dopo avere sparato su un convoglio della croce rossa facendo una strage bdi medici, in Cisgiordania ucciso anche un 14enne con cittadinanza americana che tirava pietre definendolo “Un terrorista”

Un funzionario palestinese ha detto all’AFP che le forze israeliane hanno ucciso un adolescente americano in Cisgiordania domenica, l’esercito israeliano replica di aver ucciso un “terrorista” che stava lanciando pietre verso i veicoli. “Un ragazzo di 14 anni, Omar Muhammad Saadeh Rabee, è stato ucciso a Turmus Aya, aveva la nazionalità americana”, ha detto il sindaco della città, Adib Lafi Shalabi.

In una dichiarazione, l’esercito israeliano risponde di aver ucciso “un terrorista”: “I soldati hanno identificato tre terroristi che stavano lanciando pietre in direzione dell’autostrada, mettendo in pericolo i civili” che viaggiavano lì, ha detto. “I soldati hanno aperto il fuoco eliminando un terrorista e colpendo altri due terroristi”.

La dichiarazione dell'esercito israeliano spiega bene al mondo quale tipo di guerra sta conducendo Israele e chi sono i "terroristi" che sta eliminando. Questa non è una guerra ma un genocidio come affermato da diverse istituzioni mondiali.