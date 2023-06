Controffensiva Kiev. Usa perde 16 Bradley ma non conferma e i russi continuano a postare video di altri Leopard distrutti

I militari russi postano il vide di un altro Leopard 2A4 delle forze armate ucraine distrutto da una mina, mentre gli americani nonostante i vari video postati non confermano che oltre 16 loro Bradley hanno fatto la stessa fine

Le forze armate di Mosca postano in rete un altro Leopard 2A4 in forza ai militari di Kiev distrutto. Si presume che sia stato fatto saltare in aria da una mina in direzione Zaporozhye, anche se non c’è ancora alcuna conferma di queste informazioni. Dall’inizio dell’offensiva delle forze armate ucraine avvenuta il 5 giugno scorso, l’esercito ucraino ha perso otto carri armati tedeschi che secondo i resoconti dei media, si trattava di Leopard 2R trasferiti dalla Finland, oltre a moltri altri veicoli simili tra cui oltre 16 Bradley americani, distrutti l’11 giugno scorso.

Al momento la Difesa statunitense non ha ancora confermato le informazioni circolate sui media Usa e sui social a proposito della distruzione di almeno 16 carri armati d’appoggio di fabbricazione americana Bradley in dotazione alle forze armate ucraine nella loro controffensiva. Lo scrive l’Ukrainska Pravda, citando la portavoce del Pentagono Sabrina Singh. “Ho visto questi messaggi, ma non posso confermare (la veridicità) di alcuni dei video e delle immagini, almeno quelli diffusi dai russi”, ha detto Singh, aggiungendo che il Dipartimento alla Difesa continua a monitorare la situazione e senza pronunciarsi sull’ipotesi di sostituire i mezzi e l’equipaggiamento militare distrutto.