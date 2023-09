Controffensiva non avanza e gli Usa dopo le bombe a grappolo invia a Kiev anche proiettili all’uranio impoverito

L’amministrazione Biden con il prossimo pacchetto di aiuti, invierà per la prima volta a Kiev le controverse munizioni perforanti contenenti uranio impoverito, mandate finora solo da Londra

Lo rivela sul proprio sito la Reuter, dopo aver visto un documento e ottenuto conferma da due dirigenti Usa. I proiettili, utilizzabili che dovrebbero distruggere i carri armati russi, fanno parte di un nuovo pacchetto di aiuti militari tra i 240 e i 375 milioni di dollari che sarà presentato la prossima settimana. Le munizioni potrebbero essere lanciate dai carri armati americani Abrams, attesi a Kiev nelle prossime settimane.

Dopo le bombe a grappolo, che non hanno cambiato le sorti del conflitto, gli Usa, ammettendo di fatto il fallimento della controffensiva ucraina, invia anche l proiettili all’uranio impoverito, che come prevedibile anche questi non cambieranno le dinamiche della guerra, ma sicuramente contamineranno il suolo ucraino.

L’Occidente dopo avere inviato la sua migliore tecnologia militare a Kiev, che non ha portato guadagni militari, continua con la logica dell’escalation, che ovviamente porterà Mosca ad adottare contromisure. Già ieri Putin ha annunciato i avere messo in “modalità di combattimento” i temibilissimi nuovi missili Sarmat, in grado di raggiungere e colpire tutte le capitali dell’Occidente e in una manciata di secondi.