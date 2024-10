Convegno bambini Donbass. A Sciacca arrivano i giornalisti russi e la giunta comunale evapora: “Nessuno ci ha ricevuto” – VIDEO

Le polemiche non finiscono sul mancato convegno sui bambini del Donbass che si sarebbe dovuto tenere a Sciacca (Ag) lo scorso 22 ottobre: nella ridente cittadina marinara sono arrivati anche i giornalisti di Rossija 1, peccato che nessun esponente della giunta comunale abbia avuto la dignità istituzionale di riceverli e farsi intervistare

Intervista alla giornalista di Rossija 1 venuta a Sciacca, Asya Emiliyanova

Nella piccola Sciacca (Ag) si continua a parlare del convegno sui bambini del Donbass che si sarebbe dovuto tenere lo scorso 22 ottobre e cancellato dall’Amministrazione Comunale su aperte pressioni del Partito Democratico. (Clicca per leggere l’approfondimento) Dopo vari articoli su stampa nazionale e internazionale, tra cui uno sull’agenzia di stampa russa Tass, anche la stampa estera russa in Italia ha voluto indagare sulla faccenda. Nel ridente borgo marinaro siciliano sono addirittura arrivati i giornalisti di Rossija 1, il secondo canale televisivo statale in lingua russa, praticamente la Bbc dell’Est Europa. Peccato però che la giunta comunale sia “avaporata”, neanche fossimo nel film “Arrivano i russi, arrivano i russi” del 1966.

Scriviamo “evaporata” perché alla giornalista di Rossija 1 venuta a Sciacca, la collega Asya Emiliyanova, è stato detto che il sindaco in quella giornata si sarebbe trovato a Palermo per altri impegni istituzionali, mentre altri esponenti dell’amministrazione non erano disponibili ad incontrarla. Che dire, tralasciando le facili battute, fa riflettere molto che giornalisti accreditati alla Farnesina come Stampa Estera e facenti parte di una delle emittenti statali più influenti al mondo vengano rimbalzati dall’amministrazione locale di Sciacca senza neppure la dignità istituzionale di riceverli esponendo la posizione ufficiale del Comune su una questione che alla fine riguarda un convegno di beneficenza, non trattati sugli armamenti nucleari su cui servono attente e ponderate riflessioni da organismi di governo.

Però siamo in guerra (grazie a Dio ancora fredda sulle nostre latitudini) quindi i giornalisti russi è meglio non incontrarli, e l’amministrazione di Sciacca pare avercelo ricordato con le sue azioni. Sullo sfondo restano i contorni di una vicenda interessante sotto vari punti di vista dove, stando a quanto riferito dalla giornalista russa Emiliyanova né il Comune di Sciacca né l’Eurodeputata del Partito Democratico Pina Picerno hanno voluto incontrare i giornalisti russi almeno per spiegare, con le proprie motivazioni, il perché un evento di beneficenza in favore di bambini orfani, malati e poveri doveva essere cancellato. Mala tempora currunt sed peiora parantur