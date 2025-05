Coppa Italia. Il Bologna di Vincenzo Italiano batte il Milan 1-0 e dopo 51 anni riporta il trofeo nel capoluogo emiliano

Con un gol di Dan Assane Ndoye al 53esimo minuto, la squadra di Vincenzo Italiano batte 1-0 il Milan e torna a vincere un trofeo 51 anni dopo la Coppa Italia del 1974. Il Milan chiude una stagione fallimentare

Nella finalissima di Roma il Bologna ha battuto 1-0 il Milan e conquista la terza Coppa Italia della sua storia dopo quelle del 1970 e del 1974, tornando al successo a 51 anni di distanza dall’ultima volta. Dopo un primo tempo equilibrato e molto teso, a inizio ripresa, un gol di Ndoye decide la sfida dell’Olimpico. Stavolta cambi di Conceiçao, al contrario di quanto avvenuto venerdì scorso in campionato, non sono bastati a ribaltare le sorti del match.

I rossoneri, a tratti senza né capo né coda, proseguono il digiuno che dura ormai dal 2003. Il Bologna, spinto da 30mila tifosi arrivati l’Olimpico di Roma con striscioni e bandiere conquista la Coppa Italia davanti a tifosi speciali, fa Luca Carboni, Laura Pausini, Cesare Cremonini a Gianni Morandi. La formazione emiliana gioca con maggiore ordine ed equilibrio tattico, soprattutto nella ripresa.

Dopo le tre finali perse alla guida della Fiorentina, Italiano può finalmente godersi il primo trofeo della carriera. Vincenzo Italiano sfata il tabù dopo le sue tre finali perse con la Fiorentina in meno di due anni tra coppe nazionali e Conference League, si prende la sua rivincita personale, conquista un’intera piazza.

Il Milan di Sergio Conceicao resta senza Europa per il prossimo anno e chiude una stagione storta che poteva essere solo in parte raddrizzata dal successo nella coppa nazionale che le avrebbe garantito denaro da spendere per ritornare protagonista.

Pubblicità Pubblicità