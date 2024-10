Coppia agrigentina: 63enne accoltella la moglie e chiama i carabinieri: “Ho ucciso mia moglie”

La coppia originaria dell’agrigentino si era trasferita un anno fa ad Alessandria, in Piemonte, all’alba di oggi la tragedia

“Ho ucciso mia moglie”, con queste parole Giovanni Salamone, 63 anni, ha avvisato i carabinieri dopo aver accoltellato la moglie, Patrizia Russo di 53 anni, insegnante di sostegno alle scuole medie “Lucio Ferraris”, costituendosi e confessando il delitto. L’ennesimo femminicidio si è consumato all’alba di oggi in via Cavoli, al primo piano di una casetta rosa a Solero, paese dell’Alessandrino. Secondo le prime indagini, la donna sarebbe stata uccisa nella camera da letto dell’appartamento in cui la coppia viveva in affitto. Un delitto inaspettato pe chi li conosceva, non ci sono mai state denunce o segnalazioni che facessero presagire l’epilogo di questa mattina. La coppia che ha due figli, uno a Pisa e l’altro all’estero, era rientrata insieme ieri sera dalla Sicilia , dove si erano recati per la campagna dell’olio.

Sul posto oltre ai carabinieri sono arrivati anche gli uomini del 118, ma la 53enne era già deceduta. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Alessandria, Salamone è stato condotto in caserma e interrogato dal pm Andrea Trucano. Sono in corso rilievi da parte del Norm, comandato dal capitano Graziano Del Rio, con le indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla compagnia di Alessandria, guidata dal maggiore Davide Sessa.

“Erano arrivati dalla Sicilia circa un anno fa, li conoscevo di vista”, dice Andrea Toniato, il sindaco del paese che dall’Alessandrino porta verso l’Astigiano, che aggiunge: “La nostra comunitàè sconcertata. Si spera sempre che notizie come queste non arrivino mai, invece oggi per tutti noi è un giorno difficile. A cominciare dai vicini, con i quali la coppia aveva più contatti, sorpresi e increduli come succede in questi drammatici casi”.

Il parroco della piccola comunità, don Mario Bianchi descrive l’uomo come molto riservato. La donna solare, estroversa, molto credente e apprezzata come professoressa. “Entrambi partecipavano alla messa della domenica. Dalla Sicilia si erano trasferiti qui per il lavoro di Patrizia ed erano rientrati dall’isola proprio in questi giorni. Siamo rimasti tutti senza parole per quanto successo: marito e moglie erano sempre insieme, entrambi cordiali. Nella notte deve essere accaduto qualcosa di incredibile e imprevedibile. A quanto mi risulta – prosegue il sacerdote – poco dopo le 6 i vicini sono stati svegliati dal trambusto e dal movimento dei mezzi di soccorso e dei carabinieri, ma prima non avrebbero sentito rumori sospetti”.