Coppia di Giarre (CT) muore sulla A29 a Paceco: in sella ad una moto si sono scontrati con un’auto. Inutili i soccorsi

Una tragedia ha colpito il Comune di Giarre, il noto medico ortopedico Giovanni Finocchiaro, è morto insieme alla moglie in un terribile incidente nel trapanese

È accaduto nel pomeriggio di ieri sabato 12 aprile al km 0,100 dell’autostrada A/29dir Birgi, all’altezza di Paceco, nel tratto che collega Trapani all’aeroporto Vincenzo Florio. Le vittime sono Giovanni Finocchiaro, medico ortopedico ed ex assessore del Comune di Giarre, e la moglie Serafina Cantarella, entrambi della frazione di Macchia di Giarre. Secondo una prima ricostruzione, i coniugi viaggiavano in sella ad una grossa moto BMW, insieme ad altre quattro moto con dei loro amici per quello che doveva essere una gita di fine settimana, quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati con un’Audi condotta da un uomo di 39 anni originario della provincia di Palermo.

Nell’impatto che è stato è stato violentissimo, i due coniugi sono stati sbalzati dalla moto facendo un volo di alcuni metri per poi cadere rovinosamente sull’asfalto distanti l’uno dall’altra e nonostante indossassero il casco sono deceduti sul colpo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, che nulla hanno potuto fare se non constare il decesso della coppia. Illeso ma sotto shock il conducente dell’Audi. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia stradale .

Giovanni Finocchiaro era un medico ortopedico e figura pubblica stimata, che aveva ricoperto incarichi amministrativi durante la sindacatura di Sodano, noto anche per l'impegno a favore del presidio ospedaliero di Giarre, in particolare per la riattivazione del pronto soccorso del Sant'Isidoro.