Corea del Nord fa saltare in aria le strade che la collegano alla Corea del Sud

L’esercito nordcoreano aveva annunciato che in risposta alle manovre militari congiunte di Seul e Washington, avrebbe bloccato le strade e le ferrovie collegate alla Corea del Sud, puntando inoltre a costruire “forti strutture di difesa” e ieri ha fatto saltare le strade di collegamento con Seul

L’attuale crisi è iniziata con la Corea del Nord che ha accusato la Corea del Sud di aver fatto per tre volte questo mese incursioni sul suo territorio con droni per sganciare volantini di propaganda su Pyongyang e ha minacciato di rispondere con la forza se ciò dovesse accadere di nuovo.

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ieri ha convocato una riunione con i suoi principali funzionari militari e di sicurezza ed ha descritto i voli di droni sudcoreani come una “grave provocazione del nemico”, definendo compiti non specificati relativi a “un’azione militare immediata” e al funzionamento del suo “deterrente bellico” per difendere la sovranità del Paese. Lo riferiscono i media statali nordcoreani.

Poco dopo anche la potente sorella del leader nordcoreano, Kim Yo Jong, ha affermato che Pyongyang ha ottenuto prove chiare che dietro i presunti voli di droni ci sono “gangster militari” sudcoreani, ed ha avvertito la Corea del Sud che “dovrà pagare un caro prezzo” per questo.

“La Corea del Nord ha fatto esplodere parti delle strade Gyeongui e Donghae a nord della linea di demarcazione militare intorno a mezzogiorno”, ha dichiarato lo Stato Maggiore Congiunto di Seul (Jcs). Secondo quanto riporta l’agenzia Yonhap, la Corea del Nord ha fatto saltare in aria il suo lato di strade collegate alla Corea del Sud, ha detto l’esercito, dopo aver annunciato di tagliare le strade e le ferrovie una volta viste come simboli della cooperazione intercoreana. Lo Jcs ha dichiarato di aver rafforzato il suo stato di sorveglianza. Un video fornito dall’esercito sudcoreano ha ripreso una nuvola di fumo bianco e grigio che emerge dall’esplosione su una strada vicino alla città di confine di Kaesong. Si vedono camion ed escavatori nordcoreani che rimuovono i detriti. Un altro video mostra il fumo emergere da una strada costiera vicino al confine orientale.

Secondo quanto riporta l’agenzia Yonhap, citando lo Stato Maggiore di Seul, l’esercito sudcoreano ha sparato dei colpi in risposta alle detonazioni della Corea del Nord che hanno distrutto parte delle strade intercoreane.