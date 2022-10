Corea del Nord lancia altri 2 missili: “siamo preparati per la guerra vera e propria. I test sono avvertimento per i nemici”

Corea del Nord ha lancia altri 2 missili da crociera a lungo raggio , ai test ha assistito Kim Jong-Un. I missili, equipaggiati da armi tattiche nucleari, hanno volato per 2.000 chilometri sull’oceano

E’ quanto hanno riferito i media di Stato, aggiungendo che le armi erano equipaggiate per veicolare armi nucleari tattiche ed erano già state schierate nelle unità dell’esercito nordcoreano.

I test missilistici balistici condotti recentemente, – ha aggiunto l’agenzia di stampa centrale coreana – sono descritti come esercitazioni nucleari tattiche che simulavano l’eliminazione di aeroporti e strutture militari in tutta la Corea del Sud. I missili da crociera – che viaggiano ad altitudini molto inferiori rispetto ai missili balistici, rendendoli più difficili da rilevare e intercettare – hanno viaggiato per 2.000 chilometri sopra il mare prima di colpire i loro obiettivi.

Il presidente Kim Jong-Un ha espresso “grande soddisfazione” per i test per il miglioramento dell’efficienza in combattimento dei missili da crociera, che secondo la Korean Central News Agency (Kcna) sono gia’ stati “distribuiti alle unita’ dell’esercito popolare coreano per operazioni di armi nucleari tattiche”. Il leader nordcoreano ha affermato che le forze di combattimento nucleari del Paese sono “pienamente preparate per la guerra vera e propria” e ha affermato che i test non sono altro l’ennesimo avvertimento per i nemici.