Corea del Nord lancia missile balistico sul Mar del Giappone dopo l’arrivo di una portaerei statunitense

La Corea del Nord lancia un missile ed un chiaro messaggio a pochi giorni dall’arrivo della portaerei americana Uss Ronald Reagan che svolgerà esercitazioni congiunte con le forze di Seul

Nel primo mattino di oggi la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico nel Mar del Giappone. A riferirlo, l’agenzia Yonhap citando fonti dell’esercito sudcoreano, secondo cui: “La Corea del Nord lancia un missile balistico non identificato nel Mare Orientale”.

Da sottolineare che l’episodio è avvenuto a pochi giorni dall’arrivo della portaerei americana a propulsione nucleare Uss Ronald Reagan in Corea del Sud per partecipare a esercitazioni congiunte con le forze sudcoreane e prima di una visita del vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris a Seoul prevista per questa settimana.

Sono ancora oggetto di analisi la portata, dell’altitudine e della velocità del missile, ma si tratterebbe comunque di un missile a corto raggio, hanno affermato dall’esercito di Seul. Il ministro della Difesa giapponese, Yasukazu Hamada, ha spiegato che secondo le stime il missile ha raggiunto un’altitudine massima di 50 km, cadendo al di fuori della zona economica esclusiva giapponese e non provocando problemi alla navigazione o al traffico aereo.

Molti dei missili a corto raggio testati da Pyongyan negli ultimi anni sono stati progettati per eludere le difese missilistiche volando a basse altitudini e rendendosi così estremamente difficili da intercettare. “Se si includono i lanci di missili da crociera, questo è il diciannovesimo lancio, un ritmo senza precedenti. L’azione della Corea del Nord rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza del nostro Paese, della regione e della comunità internazionale e fare questo mentre si sta svolgendo l’invasione dell’Ucraina è imperdonabile”, ha proseguito Hamada, aggiungendo che il Giappone ha presentato una protesta attraverso l’ambasciata della Corea del Nord a Pechino.

Ieri, l’agenzia di stampa Yonhap aveva riferito che l’esercito sudcoreano aveva già rilevato attività in Corea del Nord che suggerivano la preparazione al lancio di un missile balistico da un sottomarino al largo della costa orientale.