Corea del Nord mette in orbati il suo primo satellite spia, Kim Jong-Un: “via libera al futuro piano d’azione”

Kim Jong-Un prima del lancio, ha ispezionato il primo satellite spia di ricognizione militare della Corea del Nord, dando il via libera al suo “futuro piano d’azione”



La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa ufficiale KCNA. Kim Jong Un che martedì scorso ha ispezionato personalmente, durante la visita ha incontrato il comitato non permanente incaricato di preparare il lancio del satellite.

Il leader nord coreano a metà aprile, aveva dichiarato che la costruzione del satellite era stata completata e ne aveva ordinato il lancio. L’annuncio è arrivato una settimana dopo che Pyongyang ha affermato di aver lanciato con successo il suo nuovo missile balistico intercontinentale (ICBM) a combustibile solido, un importante passo avanti per il programma di armamento della Corea del Nord.

Lo scorso dicembre, Pyongyang aveva dichiarato di aver condotto un “importante test finale” per lo sviluppo di un satellite spia. La notizia era stata subito messa in dubbio dagli esperti che hanno affermato che la qualità delle immagini, presumibilmente riprese da un satellite, era scarsa. Pyongyang non ha fornito una data di lancio, ma ad aprile il leader ha chiesto “che venga lanciato nei tempi previsti”.

L’anno scorso, la Corea del Nord ha dichiarato il suo status di potenza nucleare “irreversibile” ed ha continuato ad effettuare test di missili ignorando gli avvertimeti degli Stati Uniti, ma secondo gli analisti, è difficile per Pyongyang effettuare la ricognizione satellitare con la propria tecnologia e senza il supporto tecnologico di Russia e Cina con i quali infatti negli ultimi mesi ha intensificato le realzioni. Tuttavia, “i satelliti di ricognizione della Corea del Nord sono un fattore importante in caso di attacco preventivo, quindi rappresentano una minaccia significativa per il Sud”, ha dichiarato ad aprile all’AFP Yang Moo-jin, presidente dell’Università’ di studi nordcoreani di Seul.

Sempre secondo gli analisti, esiste una significativa concomitanza tecnologica tra lo sviluppo di missili intercontinentali e le capacità di lancio nello spazio. “Dopo aver appreso in dettaglio il lavoro della commissione, (Kim Jong Un) ha ispezionato il satellite di ricognizione militare numero 1, che è pronto per essere caricato dopo essere stato sottoposto a un controllo finale dell’assemblaggio complessivo e a un controllo dell’ambiente spaziale”.

Il leader ha accusato gli Stati Uniti e la Corea del Sud di intensificare quelle che ha definito “manovre di confronto” contro il Nord e ha affermato che il suo Paese eserciterà il diritto all’autodifesa. Ha poi “approvato il futuro piano d’azione del comitato preparatorio”, ha aggiunto la KCNA. Lo sviluppo di un satellite di ricognizione militare è stato uno dei principali progetti di difesa presentati da Kim Jong Un nel 2021.