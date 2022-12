Corea del Nord. Sparati oggi oltre 130 colpi di artiglieria dopo le esercitazioni tra Corea del Sud e Stati Uniti

La Corea del Nord mostra i muscoli dopo aver rilevato dozzine di colpi sparati sul confine durante esercitazioni tra USA e Sud Corea

Usa e Corea del Sud sparano dozzine di colpi sul confine con la Corea del Nord per “esercitazione”, Pyongyang ha risposto sparando più di 130 proiettili di artiglieria nel mare al largo delle sue coste sia ad est che ad ovest. Alcuni dei proiettili sono caduti anche nella zona cuscinetto. Lo riferisce Reuters.



Seoul ha definito i colpi sulla zona cuscinetto come una violazione dell’accordo intercoreano del 2018 stipulato per ridurre le tensioni. Per questo, l‘esercito sudcoreano ha inviato diverse comunicazioni di avvertimento al Nord, ha affermato il ministero della Difesa in una nota.

Da parte sua, l’esercito della Corea del Nord ha affermato di aver aperto il fuoco d’artiglieria dopo aver rilevato dozzine di colpi sparati dalla Corea del Sud vicino al confine condiviso: “Il nemico dovrebbe cessare immediatamente le azioni militari che causano un’escalation delle tensioni nelle aree vicino alle linee del fronte dove è possibile la sorveglianza visiva”, ha riferito l’agenzia di stampa KCNA, avvertendo che il Nord risponderà con fermezza e con un’azione militare schiacciante a qualsiasi provocazione: “Avvertiamo severamente il nemico di non suscitare inutili escalation lungo le linee del fronte”.

I colpi rilevati dalla Corea del Nord sono stati sparati durante l’esercitazione militare congiunta di oggi tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti, nello specifico, un’esercitazione di fuoco terrestre svolta proprio vicino al confine nella contea di Cheorwon, nel mezzo della penisola coreana. I vertici militari di Seul e Washington hanno fatto sapere che l’esercitazione continuerà anche domani, martedì.

USA e Corea del Sud hanno intensificato le esercitazioni militari congiunte quest’anno, affermando che sono necessarie per scoraggiare il Nord dotato di armi nucleari. Una tattica che pare più avere l’effetto opposto: il Nord nell’ultimo anno si è mostrato estremamente aggresivo, molto più che negli scorsi anni, arrivando a sparare più di 500 colpi d’artiglieria in un solo giorno lo scorso ottobre.

La Corea del Nord ha infatti criticato aspramente le esercitazioni congiunte USA-Sud Corea, definendole la prova di una politica ostile di Washington e Seul. Questa difficile situazione fatta di dimostrazioni di forza continue e muro contro muro perenne tra le due coree rischia di cancellare definitivamente l’accordo militare “Comprehensive Military Agreement” (CMA) del 2018, risultato degli incontri tra il leader nordcoreano Kim Jong Un e l’allora presidente sudcoreano Moon Jae-in.