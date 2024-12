Corea del Sud, aereo con 181 persone a bordo si schianta in atterraggio: almeno 120 morti e 2 sopravvissuti

Un Boeing 737-8AS, della compagnia Jeju Air si è schiantato contro un muro ed è esploso dopo essere uscito di pista durante la fase di atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Muan, in Corea del Sud, a 300 km da Seul. Il bilancio provvisorio è di almeno 120 e due sopravvissuti

Lo fa sapere il Ministero dei Trasporti che ha identificato l’aereo come un Boeing 737-800 di 15 anni, specificando che nell’incidente almeno 120 (48 donne e 47 uomini) dei 181 passeggeri a bordo sono morti nell’impatto avvenuto alle 9.03 ora locale nell’aeroporto della città di Muan, a circa 290 chilometri a sud di Seoul. L’aereo, in fase di atterraggio, si è schiantato contro un muro di recinzione ed ha preso fuoco, pare a causa del suo carrello che per un’avaria non si è aperto. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo due persone, entrambi membri dell’equipaggio. Impiegate 32 autopompe e diversi elicotteri per contenere l’incendio.

In un comunicato, Jeju Air ha espresso le sue “profonde scuse” in Corea del Sud per l’incidente aereo e ha affermato che farà del suo “meglio per gestire le conseguenze dell’incidente”. In una conferenza stampa tv, Kim E-bae, presidente della compagnia low cost sudcoreana, si è inchinato profondamente insieme ad altri alti funzionari, scusandosi con le famiglie in lutto e affermando di sentirsi “pienamente responsabile” dell’incidente. Kim ha aggiunto che la compagnia non ha individuato alcun problema meccanico nell’aereo dopo i regolari controlli e che attenderà i risultati delle indagini governative sulle cause dell’incidente. Si tratta di uno dei più gravi disastri nella storia dell’aviazione sudcoreana.

Il capo dei vigili del fuoco locali, Lee Jeong-hyun durante una conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione, ha detto che l’incidente è stato probabilmente dovuto a una collisione con uccelli combinata con condizioni meteorologiche avverse. “Si ritiene che la causa dell’incidente sia una collisione con uccelli combinata con condizioni meteorologiche sfavorevoli. Tuttavia, la causa esatta sarà annunciata dopo un’indagine congiunta”, ha detto.