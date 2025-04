Corea del Sud. Giudici all’unanimità hanno destituito il presidente Yoon Suk Yeol: “ha violato la Costituzione”

La Corte costituzionale sudcoreana ha confermato l’impeachment del presidente Yoon Suk-yeol, destituendolo dal suo incarico. Le nuove elezioni presidenziali si dovranno tenere entro 60 giorni

La decisione è stata presa dagli otto giudici della Corte costituzionale

all’unanimità dopo 111 giorni dal momento in cui le è stato deferito il caso. Confermata la validità della mozione di impeachment votata a metà dicembre dai deputati. “Con la presente pronunciamo la seguente sentenza, con l’accordo unanime di tutti i giudici: destituiamo il convenuto presidente Yoon”, ha affermato oggi il giudice capo facente funzione Moon Hyung-bae.

“Il fatto stesso che il sistema non sia crollato suggerisce che la democrazia coreana può sopravvivere anche alla sfida peggiore, un tentativo di colpo di stato”, ha detto ha detto Byunghwan Son, professore alla George Mason University.

La Corte costituzionale della Corea del Sud ha affermato che la dichiarazione di legge marziale fatta dal presidente “ha violato” la Costituzione del Paese asiatico. Yoon “non si è limitato a dichiarare la legge marziale, ma ha continuato a commettere atti che hanno violato la Costituzione e la legge, tra cui la mobilitazione delle forze militari e di polizia per ostacolare l’esercizio dell’autorità dell’Assemblea nazionale”, ha aggiunto il tribunale.

La decisione, presa dai giudici apre la strada a nuove elezioni presidenziali che si dovranno tenere entro 60 giorni. Il leader dell’opposizione Lee Jae-myung è nettamente favorito.

L'ormai ex presidente si è scusato con il Paese, dopo che la Corte costituzionale della Corea del Sud ha confermato il suo impeachment. In una nota rilasciata tramite il suo team di difesa, ha affermato di provare un grande rammarico per non essere riuscito a soddisfare le aspettative della gente. "È stato un grande onore poter lavorare per la Repubblica di Corea", ha dichiarato Yoon, aggiungendo che pregherà per la Corea del Sud e per la sua gente.