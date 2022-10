Corea del Sud lancia due missili: è il quarto test missilistico di Pyongyang in una settimana

La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio verso il mare al largo della costa orientale, si tratta del quarto lancio di Pyongyang in una settimana. Il lancio dei due missili balistici sembra essere una risposta alle marine militari di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone che dopo la visita della vicepresidente statunitense Kamala Harris nella regione, per la prima volta in cinque anni hanno organizzato esercitazioni trilaterali anti-sommergibile.

Secondo quanto riferito dai media Sud Coreani, la gittata dei due missili sarebbe stimata in 350 chilometri a 30 km di altitudine e a una velocità Mach 6. I dati sono stati confermati anche dalla guardia costiera giapponese, il ministro della Difesa giapponese Toshiro Ino ha spiegato che i missili hanno volato per 400 km e 350 km. Tokyo ha protestato ufficialmente attraverso i canali diplomatici, aggiungendo che i missili potrebbero aver percorso una “traiettoria irregolare” progettata per eludere la difesa missilistica.