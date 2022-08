Corea Nord all’alba lancia 2 missili da crociera nel Mar Giallo: Corea sud aveva chiesto la denuclearizzazione

“Abbiamo registrato che la Corea del Nord ha lanciato due missili da crociera verso il Mar Giallo all’alba di oggi dalla [contea di] Oncheon nella provincia di Pyongan meridionale”

A riferirlo, secondo quanto scrive la TASS, è l’agenzia di stampa Yonhap, citando un ufficiale militare sudcoreano. Come ha sottolineato l’agenzia, il lancio di missili da crociera è stato il primo da gennaio. Il 5 giugno si è svolto il test dei missili balistici.

Martedì, gli eserciti sudcoreano e statunitense hanno iniziato le esercitazioni preliminari a cui seguiranno le manovre dell’Ulchi Freedom Shield. Sempre mercoledì, il presidente Yoon Suk-yeol della Repubblica di Corea ha tenuto una conferenza stampa per celebrare i suoi primi cento giorni in carica.

Il lancio dei due missili da crociera verso il Mar Giallo, appare come la risposta di Kim Jong-un alla proposta che lunedì, nell’anniversario della liberazione della penisola coreana dal dominio giapponese, Yoon Suk-yeol ha illustrato con tanto dettagli, del suo “audace piano”, che prevede da parte di Seoul aiuti economici a Pyongyang in cambio della denuclearizzazione.

Yoon Suk-yeol mercoledì in una conferenza stampa ha ripetuto la proposta. All’alba di quella che appare la risposta, anche se, come osserva l’agenzia di stampa Yonhap, il lancio di missili da crociera non viola le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.