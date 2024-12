Corea Sud. Parlamento approvato impeachment ail presidente Yoon Suk Yeol indagato per vari reati dopo il tentato colpo di stato

Con 204 voti favorevoli e 85 contrari, il parlamento ha approvato l’impeachment per il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, indagato per vari reati tra cui insurrezione e tradimento dopo il tentato colpo di stato

Sui 300 deputati,85 hanno votato contro, 3 si sono astenuti e otto voti sono annullati, il parlamento sudcoreano ha votato per mettere in stato di accusa il presidente Yoon Suk Yeol, che verrà immediatamente sospeso dall’incarico in attesa di una decisione della Corte costituzionale e il primo ministro Han Duck-soo diventerà presidente ad interim.

Se la Corte confermerà l’impeachment, Yoon Suk Yeol diventerà il secondo presidente nella storia della Corea del Sud a subire questa sorte, dopo Park Geun-hye nel 2017. Ma esiste anche un precedente di impeachment votato dal Parlamento e poi invalidato due mesi dopo. poi dalla Corte Costituzionale: quella di Roh Moo-hyun nel 2004.

La drastica decisione è stata presa dopo che il presidente ha improvvisamente dichiarato la legge marziale, citando la necessità di proteggere il Paese e mantenere l’ordine sociale contro quelle che lui stesso ha definito “forze anti-stato”, un termine interpretato come riferito al blocco di opposizione. Subito dopo migliaia di manifestanti si sono radunati davanti all’Assemblea nazionale che ha votato contro la legge marziale, che è stata ritirata da Yoon Suk Yeol. Ora è arrivato anche l’impeachment.