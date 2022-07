Corleone. Senza patente finisce con l’auto in una scarpata: 17enne muore sul colpo

Un ragazzo di 17 anni alla guida di un’auto senza patente, è morto dopo essere finito in una scarpata

È accaduto nella prima serata di ieri, sulla statale 118 in territorio di Corleone nel palermitano. La vittima è Marco Puccio di 17 anni nato e residente a Corleone. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, senza patente per l’età, si sarebbe messo al volante di una Fiat Panda 4×4, quando per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe uscito fuori strada finendo in scarpata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere il 17enne per poi affidarlo ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguita dai carabinieri della compagnia di Corleone, che dovranno accertare perché il giovane nonostante l’età si trovasse alla guida dell’auto e a chi

il mezzo è intestato.