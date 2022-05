Corleone. Tragedia nella notte: una 18enne e un 16enne muoiono in un incidente, gravi altri 2 ragazzi

Tragedia nella notte: auto finisce fuori strada, due ragazzi muoiono sul colpo ed altri due versano in gravi condizioni



È accaduto sulla strada statale 118 nei pressi di Corleone. Le vittime sono Giulia Sorrentino, di 18 anne e Rosario Leto, appena sedicenne, entrambi di Corleone. Secondo una prima ricostruzione, i due giovani viaggivano, insieme ad altri due ragazzi, un 19enne e un 17enne, a bordo di una Fiat Punto, quando, per cause in corso d’accertamento, il conducente – pare il 19enne – ha perso il controllo del mezzo finendo in una scarpata.

Nell’impatto la 18enne e il 16enne sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e sono morti sul colpo, mentre gli altri due giovani sono rimasti feriti all’interno del mezzo.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per le due vittime, mentre il 19enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Corleone e il 17enne, sempre in codice rosso, all’ospedale Civico di Palermo. Entrambi sono in gravi condizioni.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno avviato le indagini e sequestrato l’auto. Da chiarire se si sia trattato di un incidente autonomo o se ci siano altri mezzi coinvolti.