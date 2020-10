Coronavirus, 28 nuovi casi solo nell’agrigentino, mentre in tutta la Sicilia i nuovi positivi sono 695

I contagi da Coronavirus non si arrestano, nella giornata di ieri, in provincia di Agrigento i nuovi casi di positività sono 28, mentre in Sicilia sono ben 695



In provincia di Agrigento i nuovi contagiati – secondo i sindaci – sono 18 distribuiti tra Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belìce, Porto Empedocle, Favara, Canicattì, Licata e Campobello di Licata. I nuovi contagi, in mancanza di dati ufficiali sono resi pubblici dai sindaci che li ricevono dall’Asp, con singoli comunicati sui social. Questa mancanza di comunicazione si nota immediatamente tra il dato regionale, che porta 28 contagi e quello dei singoli sindaci che sommati sono 18.

Questi nel dettaglio i contagi per singola città come comunicato dai sindaci:

Si parte dall’unica zona rossa della provincia Sambuca di Sicilia. Nella cittadina del Belice, si sono registrai altri 4 casi, di cui due, in quarantena a casa con lievi sintomi, sono familiari di persone già contagiate. Gli altri 2 sono stati individuati a seguito di tampone molecolare privato, ma starebbero bene.



Nella vicina Santa Margherita di Belìce, una mamma di 31anni con la figlia di 5, sono risultati positivi al tampone, anche questi sono in quarantena.

Quattro nuovi casi anche a Porto Empedocle, riscontrati, si tratta di persone che si trovavano già in isolamento fiduciario in seguito a precedenti casi di contagio, sottoposti a nuovo test.

A Favara si contano tre nuovi casi positivi e in città il numero di positivi sale a 22, uno dei quali è in ospedale per accertamenti.

A Canicattì i nuovo contagi sono due, che fa salire il totale a 17.

A Licata c’è un nuovo positivo che porta a 20 il numero dei contagiati in città, tutti in quarantena.

Nella vicina Campobello di Licata, Psi registrano altri due nuovi positivi al Covid-19. Anche in questo caso si tratta di persone già poste in isolamento da diversi giorni.

La situazione in provincia non si discosta da quella della Regione, i positivi al Covid19 registrati in Sicilia nella giornata di ieri sono stati 695, che portano il totale a 10555, con un incremento di 666.

I decessi ufficiali da Covid sono 11, che portano il totale a 428. I guariti sono 18. I tamponi effettuati sono 7147.

Catania 227 positivi, nell’isola è prima nella classifica dei contagi per il secondo giorno consecutivo, seguita da Palermo con 194 nuovi positivi in più, Ragusa con 98, Messina con 52, Caltanissetta con 46, 28 ad Agrigento; 21 ad Enna; 15 a Siracusa e 14 a Trapani.