Coronavirus, autocertificazione e spostamenti. Solo 1 per fare la spesa e 2 in auto… ma: ecco cosa si rischia

Doppia denuncia per chi dichiara il falso, anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione

Su richiesta della Polizia Municipale di Sciacca, ricordiamo e chiariamo alcuni aspetti poco chiari relativi all’autocertificazione e agli spostamenti possibili a seguito delle nuove misure introdotte alcuni giorni fa dal Governo.

A tal proposito ricordiamo che per uscire di casa, anche a piedi, occorre avere con sé l’autocertificazione. Detto documento però consente di uscire solo per motivi di: lavoro; necessità; salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza.

Al momento del controllo vige l’obbligo di dichiarare e firmare perchè vi state spostando. A quel punto le forze dell’ordine avvieranno le verifiche del caso per valutare se avete affermato il vero (es. chiamando in azienda, chiamando il vostro medico, etc… in base a quello che viene dichiarato).

Se viene scoperto che quello che avete dichiarato non è vero, la denuncia è doppia: una per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica coronavirus (art. 650 C.P., arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00) e l’altra per dichiarazioni mendaci (art. 495 C.P., reclusione da 1 a 6 anni).

Chi esce di casa per andare a fare la spesa deve comunque farla nel proprio comune e per articoli di prima necessità. Solo una persona per famiglia. Vietato fare “shopping”.

Inoltre, il massimo numero di persone consentito per automobile è di 2: il conducente ed un passeggero, che però deve stare seduto sui sedili posteriori.

Anche chi va a piedi deve portare l’autocertificazione. E’ tuttavia consentito fare sport mantenendo le distanze di sicurezza di un metro dalle altre persone. Vietati assembramenti.