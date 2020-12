Coronavirus dati nell’Agrigentino del 30 dic.: 13 guariti, 13 nuovi positivi, 1 ricoverato e nessun decesso

Ecco il bollettino dell’Asp provinciale di Agrigento per la giornata del 30 dicembre, relativo ai contagi da Coronavirus: il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia è 3621

Questi i numeri forniti dall’Asp di Agrigento in base ai tamponi eseguiti fino a ieri, che certificano che i nuovi positivi sono solo 13, e 13 i guariti.



Di seguito i dati della pandemia da fine agosto ad oggi secondo l’Asp di Agrigento. Sono 3.621 – dati aggiornati al 30 dicembre – i positivi Covid-19 dei Comuni di competenza dell’Asp di Agrigento, secondo il report giornaliero, i ricoverati sono 22, di cui 18 in ospedale, 3 in strutture a bassa intensità di cure e 1 in terapia intensiva, 479 in isolamento a casa. 3008 i guariti.