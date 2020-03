Coronavirus. In Italia più morti della Cina: 3405 totali, 475 solo ieri. In aumento anche contagiati e guariti

Un primato mondiale di cui avremmo voluto fare assolutamente a meno: l’Italia supera la Cina anche nel computo assoluto delle vittime di coronavirus: 3.405 in totale, di cui 476 solo nella giornata di ieri

In Cina, che ha una popolazione intorno a 1,4 miliardi di persone, i morti da corionavirus sono, da fonti governative, 3.249, mentre in Italia, con una popolazione di poco più di 60 milioni, le vittime a ieri sono state 3405. Numeri che non hanno bisogno di ulteriori commenti per descrivere la gravità della situazione italiana.

Secondo l’ultimo bollettino comunicato dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ad ieri, 19 marzo, i contagiati in Italia sono 41.035 in totale, con un aumento di 5.322 unità rispetto alla giornata di mercoledì.

Le persone che risultano attualmente contagiate sono 33.190, 4.480 in più, un incremento record. Le persone guarite sono 4.440, con un aumento di 415 unità. Cresce di 241 persone il numero di pazienti in terapia intensiva, che sale a quota 2.498.

La Regione più colpita è la Lombardia, dove, sempre nelle sola giornata di ieri si sono registrati altri 2.171 casi di contagio da coronavirus portando il totale a 19.884. I ricoverati sono 7.387 (+182), di cui 1006 in terapia intensiva (+82). Le cifre sono state fornite dall’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera.