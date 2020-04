Coronavirus. L’agronomo Ciro Miceli intervista da Radio padania sulla crisi dell’agricoltura

L’agronomo saccense di adozione Ciro Miceli oggi è stato ospite di Radio Padania, dove ha parlato dei problemi dell’agricoltura ai tempi del coronavirus

L’intervento, come si evince dall’ascolto è stato molto apprezzato tant’è che lo speaker ha invitato l’agronomo per un’altra intervista.

Miceli ha toccato temi a 360 gradi, parlando di crisi di vari comparti sia nella fase produttiva che in quella di vendita. Interessante anche la parte che riguarda i lavoratori del settore e la proposta del governo di regolarizzare 250mila migranti irregolari per utilizzarli nei lavori in campagna.