Coronavirus nell’Agrigentino, ecco tutti i dati aggiornati al 30 ottobre: c’è un nuovo decesso

L’Asp provinciale comunica i dati relativi alla giornata del 30 ottobre ai contagi da Coronavirus nell’Agrigentino

Di seguito i dati della pandemia da fine agosto ad oggi secondo l’Asp di Agrigento. Sono ben 845 – dati aggiornati a ieri – i positivi Covid-19 dei Comuni di competenza dell’Asp di Agrigento, secondo il report giornaliero. Si registra un nuovo decesso da Coronavirus che porta il totale in provincia a 25, i ricoverati salgono a 66: 48 in ospedale e 18 in strutture a bassa intensità di cure. I guariti sono 335, uno in più di ieri.

QUESTI I DATI PER SINGOLA CITTA’