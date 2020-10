Coronavirus nell’Agrigentino, ecco tutti i dati aggiornati e il commissario ASP si reca nelle zone di massima criticità

L’Asp comunica i dati sui contagi da Coronavirus nell’Agrigentino e il commissario straordinario ASP, Mario Zappia, oggi si recherà Sambuca di Sicilia e Santa Margherita del Belìce per verificare la situazione

Di seguito i dati della pandemia da fine agosto ad oggi secondo l’Asp di Agrigento. Sono ben 820 – con dati aggiornati a ieri – i positivi Covid-19 dei Comuni di competenza dell’Asp di Agrigento, secondo il report giornaliero. Di Coronavirus sarebbero morte 24 persone in provincia, mentre 59 sono i ricoverati: 47 in ospedale e 12 in strutture a bassa intensità di cure. I

guariti sono 334.

Inoltre in considerazione della delicatezza del momento, il commissario straordinario ASP, Mario Zappia, nel corso della mattinata odierna si recherà presso i comuni di Sambuca di Sicilia e Santa Margherita del Belìce, dunque in piena zona rossa dove incontreràil sindaco di Sambuca, Leonardo Ciaccio, e successivamente anche il primo cittadino di Santa Margherita, Francesco Valenti. “La mia presenza in questi comuni – ha dichiarato il commissario ASP – non assume un semplice significato simbolico né, tantomeno, rappresenta un atto formale. Scaturisce invece dall’intenzione di prendere diretta visione delle criticità e, al contempo, dal desiderio di offrire il massimo sostegno alle comunità locali le quali, in un periodo già segnato da difficoltà e preoccupazioni generali legate alla pandemia, stanno vivendo sofferenze ancor maggiori”.