Coronavirus nell’Agrigentino, i dati aggiornati al 4 novembre: i contagi salgono a 1070 e da domani è zona arancione

Ecco il bollettino dell’Asp provinciale di Agrigento per la giornata del 4 novembre, relativo ai contagi da Coronavirus: i positivi salgono a 1070 e da domani tutta la Sicilia sarà “zona Arancione”

Questi i numeri forniti dall’Asp di Agrigento in base ai tamponi eseguiti nella giornata di ieri, che certificano un aumento di 52 positivi in solo giorno, invariato il numero dei guariti che resta a 18.

Di seguito i dati della pandemia da fine agosto ad oggi secondo l’Asp di Agrigento. Sono ben 1070 – dati aggiornati a ieri – i positivi Covid-19 dei Comuni di competenza dell’Asp di Agrigento, secondo il report giornaliero, i ricoverati salgono a 82 (uno in più), di cui 61 in ospedale e 21 in strutture a bassa intensità di cure e 534 in isolamento a casa. I guariti sono 395.