Coronavirus. Primo morto in Sicilia a Caltagirone: “Era rientrato dal Nord Italia”

L’uomo era rientrato dal Nord Italia, Il tampone è risultato positivo. L’ospedale Gravina di Caltagirone è stato sanificato e sono stati disposti controlli su quanti sono entrati in contatto con la vittima.

E’ un ottantenne di Sortino, in provincia di Siracusa il primo morto in Sicilia per il Coronavirus. L’anziano è spirato all’ospedale Gravina di Caltagirone dove era stato trasferito, dopo essere stato ricoverato all’ospedale Muscatello di Augusta. L’uomo era rientrato dal Nord Italia, riporta il TGR Rai. Sempre a Caltagirone si trova un’altra donna cinquantanne contagiata, anch’essa proveniente dal nord.

L’anziano, da quanto appreso, avrebbe accusato stati confusionali, sintomi che i medici inizialmente avrebbero ricondotto ad un ictus. Sottoposto al tampone, è risultato positivo. Adesso il reparto del Gravina di Caltagirone interessato dalla presenza dell’uomo è stato chiuso e sanificati gli ambienti in cui è stato. Inoltre sono stati disposti controlli sulle persone con cui è entrato in contatto.