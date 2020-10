Coronavirus. Randazzo diventa quarta zona rossa della Sicilia fino al 26 ottobre

L’ordinanza resterà in vigore fino alla mezzanotte del 26 ottobre. La città in provincia di Catania si aggiunge alle zone rosse di Sambuca di Sicilia (fino al 7 novembre), Mezzojuso (24 ottobre) e Galati Mamertino (24 ottobre)

Con ben 97casi positivi al Covid accertati con tampone molecolare e altri 60 con il test rapido: è stata decisa, dalle 9:00 di oggi fino al 26 ottobre, la zona rossa per Randazzo, città di poco meno di 11mila abitanti in provincia di Catania. Si tratta della quarta zona rossa in Sicilia dopo Sambuca, Mezzojuso e Galati Mamertino.

Il provvedimento di contrasto al Coronavirus è stato deciso dal presidente della Regione Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alla Salute Ruggero Razza.

All’interno del territorio comunale della Zona Rossa restano consentiti: l’asporto e la vendita al domicilio e transitare per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali. E’ possibile inoltre circolare a residenti o domiciliati (anche di fatto) nel Comune esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonchè per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante, purchè condotti a titolo individuale.