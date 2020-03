Coronavirus. Rinviato Premio internazionale “Fontane di Roma” Tra i premiati c’è il giornalista Giacomo Glaviano

Coranavirus fa rinviare “Fontane di Roma” 38° Premio Internazionale dell’Accademia “La Sponda” considerato tra i più prestigiosi riconoscimenti per la cultura, arte, turismo, spettacolo, moda e giornalismo

La cerimonia ospitata nell’Aula Magna Benedetto XVI° – Pontificia Università Urbaniana – della Città del Vaticano si terrà il 21 maggio 2020. Tra i premiati il giornalista Giacomo Glaviano.

Per il presidente nazionale della Fijet, conosciuto e apprezzato giornalista siciliano si tratta del 21° riconoscimento quello che gli verrà consegnato il 21 maggio dall’Accademia Internazionale “essendosi sempre distinto per la sua professionalità e la costante attività nel campo del giornalismo turistico internazionale”.

La Sponda, fondata nel 1972 da Benito Corradini, nello storico Palazzo Cenci di Roma prosegue la sua intensa attività internazionale da circa 40 anni con l’Accademia, organizzatrice di “Fontane di Roma” con la presenza di personaggi e personalità nonché di rappresentanti di Stati di prestigio di tutto il mondo .

La prestigiosa Giuria, che si avvale della collaborazione di esperti nei diversi ambiti, ha già completato l’elenco delle Personalità da premiare che abbiano un forte rilievo nei vari settori, unitamente a Vip di livello internazionale, che danno significativi fatti, segnali e riscontri per il progresso civile, professionale e sociale in Italia, in Europa e nel Mondo.