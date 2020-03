Coronavirus. Sciacca, Ribera, Menfi e S. Margherita: 12 i contagiati in provincia di Agrigento

Intanto in tutta la Sicilia sono 83 i casi di contagio, di cui 24 ricoverati e uno in terapia intensiva

Tutto è partito da Sciacca. Dopo il caso della dottoressa del Giovanni Paolo II, sono stati scoperti altri 10 casi e messo in quarantena il reparto di Medicina dell’ospedale. Tra quei 10 casi anche un menfitano rimandato al suo domicilio per la quarantena obligatoria. Dopo si è scoperto di una coppia di riberesi attualmente ricoverata al Giovanni Paolo II, che stanno bene ed in isolamento. Sempre di Ribera un altro soggetto è stato scoperto, si tratta di un uomo asintomatico attualmente in quarantena domiciliare. Ultimo caso, rientrante però negli undici casi del Giovanni Paolo II di Sciacca, un soggetto di Santa Margherita che si trova già in isolamento domiciliare. Sempre a Santa Margherita sono 23 le persone che sono rientrate dal nord e che dopo le comunicazioni di rito si sono messi in quarantena domiciliare.

Adesso si attende domani per conoscere i risultati dei circa 120 tamponi eseguiti in questi giorni al Giovanni Paolo II e che stamattina sono stati trasferiti a Palermo per il controllo.

Intanto se Atene piange Sparta non ride: questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province siciliane, aggiornati alle ore 14 di oggi (mercoledì 11 marzo), così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In totale sono 83 i pazienti, di cui 24 ricoverati (uno in terapia intensiva), 57 in isolamento domiciliare e due guariti: Agrigento, 12; Catania, 41; Enna, 1; Messina, 8; Palermo, 15; Ragusa, 1; Siracusa, 3; Trapani, 2.

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana

