Coronavirus. Secondo decesso in Sicilia: 58enne muore al Sant’Elia di Caltanissetta

Non solo anziani, ma anche soggetti “giovani”: aveva appena 58 anni l’uomo deceduto ieri all’ospedale di Caltanissetta: era giunto al nosocomio in ambulanza, in uno stato molto critico, con gravi difficoltà respiratorie

Dopo l’ottentenne deceduto a Caltagirone, ieri all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta è deceduto uno uomo di 58 anni.

Il 58enne, tutt’altro che un anziano quindi, era giunto in ambulanza all’ospedale nisseno, e versava già in condizioni critiche, presentando gravi difficoltà respiratorie e uno stato febbrile presente già da diversi giorni. Immediati gli accertamenti: la Tac ha mostrato una polmonite interstiziale in fase avanzata e eseguito il tampone per il Coronavirus, risultato positivo.

Il 58enne è stato quindi intubato e posto in isolamento, ma dopo qualche ora è sopraggiuto decesso.

L’uomo era un operatore sanitario. Come da prassi si è disposto l’isolamento dei contatti stretti, lasanificazione dei percorsi e della struttura in cui il paziente lavorava.