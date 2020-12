Coronavirus Sicilia. Contagi scendono sotto 40mila grazie a 1803 nuovi guariti, terapie intesive scendono sotto 200

Oggi 8 dicembre 2020 in Sicilia i contagi aumentano di 1.148, ma i malati totali scendono a 39.555

Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessiva di 19 unità, scendendo a 1573 ricoveri complessivi. Nei reparti di terapia intensiva sono in cura 199 persone (6 in meno rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 1803 persone. Trentasei (36) i decessi, portando così il totale delle vittime siciliane dall’inizio della pandemia a 1. 829. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1148. I tamponi molecolari processati sono stati 9.966.

Questo il report dei contagi nelle province: 46 Agrigento, 49 Caltanissetta, 440 Catania, 58 Enna, 105 Messina, 214 Palermo, 45 Ragusa, 32 Siracusa, 159 Trapani.