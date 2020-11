Coronavirus Sicilia. Oggi quasi mille guariti – 9 ricoveri e – 3 terapie intensive, ma contagi totali oltre 39mila

Oggi 26 novembre 2020 in Sicilia i contagi aumentano di 1566, ma calano i ricoveri. Continua anche l’andamento “stazionario” delle terapie intensive, che oggi segna un positivo – 3 rispetto a ieri, con 250 posti totali

Il dato dei ricoveri oggi per Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede una flessione complessiva di 9 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Nei reparti di terapia intensiva sono in cura 250 persone (meno tre rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 944 persone. Quarantasette (47) i decessi. I nuovi soggetti positivi rilevati sono 1566. I tamponi molecolari processati sono stati 10635.

Questo il report dei contagi nelle province: 149 Agrigento, 52 Caltanissetta, 332 Catania, 211 Enna, 135 Messina, 469 Palermo, 86 Ragusa, 84 Siracusa, 48 Trapani.