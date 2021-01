Coronavirus. Sicilia verso la “Zona Rossa” per 3 settimane, Musumeci pressato dal Comitato tecnico scientifico

“Siamo ancora riuniti per decidere misure restrittive per la crescita dei contagi del #Coronavirus, per le scuole rimarranno in vigore ancora le misure correnti”

Questa la sintesi del pensiero del presidente della Regione Nello Musumeci, affidato ad un video.

La Sicilia dunque tra qualche giorno potrebbe diventare area rossa per tre settimane. Le pressioni arrivano dal Comitato tecnico scientifico, che secondo quanto dalle indiscrezioni trapelate a seguito delle due riunioni di ieri dell’altro ieri, avrebbe già definito la relazione da consegnare a Musumeci, nella quale si certifica l’alto tasso di contagi rilevati negli ultimi giorni in Sicilia.

Il presidente della Regione, non può ignorare la relazione degli esperti e di conseguenza, non si escludono misure diversificate in relazione all’estensione dell’epidemia e l’istituzione di delle “zona rossa” su tutta l’isola.