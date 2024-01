Corte giustizia dell’Aja rigetta le accuse mosse nel 2017 da Kiev contro Mosca

La Corte internazionale di giustizia dell’Aja ha respinto oggi le accuse di Dell’Ucraina contro la Russia relative a fatti del 2017

Kiev ha accusato Mosca di avere finanziato il “terrorismo” nell’Ucraina orientale e quelle per discriminazione della minoranza tartara in Crimea, ma giudici hanno solo rilevato che Mosca avrebbe dovuto indagare su alcuni atti. Il caso risale al 2017 quando l’Ucraina accusò la Russia davanti alla Corte di essere uno “stato terrorista” per aver sostenuto i separatisti filo-russi nel Donbass. Venerdì la stessa corte si pronuncerà sull’aggressione russa all’Ucraina iniziata due anni fa.