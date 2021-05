Covid. Da giugno riprendono i matrimoni ma le regole rischiano di trasformare i banchetti in un “incubo”

A partire da giugno via ai matrimoni, ma nel rispetto delle misure anti-covid, ma le ferree regole rischiamo di trasformare i banchetti in un vero incubo per sposi e invitati

Dal primo giugno dunque le tante coppie che sognano di convolare a nozze potranno farlo, ma dovranno attenersi a regole stringenti imposte dalla pandemia che rischiano di trasformare il “sogno in incubo”.

Precisiamo che nel decreto attualmente in vigore non è indicata la data esatta della ripartenza, ma tutte le Regioni hanno messo a punto le linee guida per fare ripartire un settore portante per l’economia. Il protocollo si rifà alle misure di carattere generale già predisposte per il settore della ristorazione e lo svolgimento dei riti civili e religiosi e individua una serie di “indicazioni integrative specifiche per i banchetti” che devono essere attuate per garantire la sicurezza dell’evento.



I banchetti infatti sono l’aspetto più preoccupante per il quale c’è l’obbligo per chi organizza la cerimonia di mantenere l’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni alla riorganizzazione degli spazi per garantire un accesso ordinato alla sede dell’evento, con percorsi separati per l’ingresso e l’uscita, in modo da evitare assembramenti, fino alla necessità di assicurare almeno un metro di spazio tra gli invitati.

Tutti gli ospiti dovranno utilizzare sempre la mascherina al chiuso, quando non sono seduti al tavolo, e all’aperto, “qualora non sia possibile rispettare la distanza di un metro”.

I tavoli, vanno disposti “in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi” all’aperto, distanza che al chiuso può arrivare ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio. Stesse regole per giardini, terrazze, plateatici, dehors. L’unica deroga è concessa per le persone conviventi. la distanza tra i tavoli può essere ridotta installando delle barriere fisiche di separazione. Dove possibile, vanno sempre privilegiati gli spazi all’aperto ed è necessario assicurare la sanificazione degli ambienti interni e delle attrezzature prima di ogni utilizzo.

Queste linee guida sono valide per le cerimonie dove a servire è personale abilitato “escludendo la possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto” e con l’obbligo di indossare la mascherina. Se invece ii opta per il buffet self service, il protocollo prevede il consumo di prodotti monodose.

Infine ci sono le regole anche per le esibizioni di eventuali gruppi musicali, che devono attnersi le specifiche regole previste per il settore e, in ogni caso, “devono essere evitate attività e occasioni di aggregazione che non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Dulcis in fundo il guardaroba per gli abiti degli ospiti: “gli indumenti e gli oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti”.