Covid. Mascherina obbligatoria anche per chi pratica attività motoria all’aperto: esenzione solo per attività sportiva

Nuovo Dpcm misure anti Covid, il governo ci ripensa e precisa: la mascherina è obbligatoria anche per chi pratica attività motoria all’aperto. Esenzione solo per coloro che abbiano in corso un’attività sportiva valida

La nuova disposizione è prevista dal decreto legge approvato il 7 ottobre scorso e precisa che anche chi fa attività motoria all’aperto dovrà indossare obbligatoriamente la mascherina.

A chiarire questo “particolare” non di poco conto, è lo stesso Viminale con una circolare firmata ieri sera dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi, nella quale vengono forniti chiarimenti ai prefetti sul decreto legge approvato il 7 ottobre scorso.

La disposizione che prevede l’uso della mascherina “esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione”.

Nelle bozze del decreto circolate nei giorni scorsi era scritto che dall’obbligo di utilizzare la mascherina erano esentati “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria” ma nel testo pubblicato in Gazzetta l’esenzione è rimasta solo per coloro che fanno attività sportiva.

QUI IL DOCUMENTO UFFICIALE IN PDF