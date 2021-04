Covid. Musumeci: “in Sicilia l’80% delle persone dice no al vaccino AstraZeneca”

Un dato che a seguito delle morti sospette poteva essere prevedibile: in Sicilia l’80% delle persone dice no al vaccino AstraZeneca

A darne notizia è stato lo stesso presidente della Regione Nello Musumeci: “In Sicilia c’è l’80% di rinuncia del vaccino AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no”. Un dato che che fa capire quanto il caos degli ultimi giorni non abbia per nulla aiutato la campagna vaccinale in Italia

Il Governatore, si è detto allarmato ma si sta lavorando per uscire dal tunnel ed ha aggiunto: “È naturale che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiano il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso non vaccinarsi piuttosto che vaccinarsi. Per poter uscire da questo tunnel e smetterla di dichiarare zone rosse c’è una sola soluzione: immunizzare la comunità siciliana, sottoporla a vaccino ed è quello di cui ci stiamo occupando”.