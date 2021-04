Covid. Speranza ha deciso: la Sicilia resta in zona arancione per almeno un’altra settimana

È arrivata la decisione del ministro Roberto Speranza: la Sicilia resta in zona arancione e l’ordinanza che entrerà in vigore dal 3 maggio, sarà firmata in giornata

Doccia fredda per ristoratori e gestori di attività commerciali, la Sicilia per la prossima settimana resterà in zona arancione. Il ministro Roberto Speranza firmerà in giornata le nuove ordinanze per tutte le Regioni che entreranno in vigore da lunedì 3 maggio.

Dai dati e dalle indicazioni della cabina di regia del ministero della Sanità la Sicilia resterà in zona arancione, insieme a Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna, mentre la Valle D’Aosta sarà area rossa . Tutte le restanti regioni e province autonome sono in area gialla.