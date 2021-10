Covid. Tornano a salire i contagi, ma è boom di infettati tra medici e infermieri vaccinati

I contagi tornano a salire, anche se al momento la situazione è sotto controllo, ma quello che colpisce e che i contagi salgono anche tra gli operatori sanitari che sono tutti vaccinati con doppia dose

I dati – a scanso di equivoci – sono stati rilevati dall’Istituto superiore di sanità nel suo ultimo report appena pubblicato. Quello che balza subito all’occhio da questi numeri, è che l’aumento dei contagi in corsia è comunque in linea con quello nel resto della popolazione, e resta stabile attorno al 3,6%, ma i contagi salgono anche tra gli operatori sanitari che sono sicuramente vaccinati per legge.



In dettaglio, i medici e gli infermieri contagiati dal Covid nell’ultima settimana sono 522, di fatto 136 in più rispetto alla settimana precedente, quando erano stati 386. Ricordiamo infatti, che per medici e infermieri vige l’obbligo vaccinale contro il Covid, pena la sospensione dal servizio, con stop allo stipendio.

Appare evidente quindi che i contagi riguardando tutti gli italiani e non solo i Novax. L’Iss diretto da Silvio Busaferro, infatti scrive: “Sono in aumento l’incidenza in tutte le fasce di età, sebbene si osservino valori più elevati dell’incidenza nella popolazione 0-19 anni. In leggero aumento l’età mediana dei soggetti che hanno contratto l’infezione da virus SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni (42 anni, rispetto a 41 anni delle due settimane precedenti)”. Infine il report precisa: “l’incidenza settimanale a livello nazionale è di 41 casi per 100.000 abitanti, rispetto a 29 casi per 100.000 abitanti della settimana precedente”.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/