Cremlino: 29 leader mondiali saranno a Mosca per il Giorno della Vittoria tra cui Xi Jinping, Fico e Vucic

Ventinove leader stranieri parteciperanno alla Parata della Vittoria a Mosca il 9 maggio, nell’elenco sono inclusi Brasile, Serbia, Slovacchia e Cina

ha dichiarato il consigliere del presidente russo Yuri Ushakov. “Abbiamo invitato molti ospiti stranieri. E ci aspettiamo che 29 leader dei paesi che abbiamo invitato siano presenti alla Parata della Vittoria”, ha detto ai giornalisti.

Il consigliere del Cremlino ha precisato che si tratta dei leader di Abkhazia, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Cina, Congo, Cuba, Egitto, Guinea Equatoriale, Etiopia, Guinea Bissau, Kazakistan, Kirghizistan, Laos, Mongolia, Myanmar, Palestina, Serbia, Slovacchia, Ossezia del Sud, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam e Zimbabwe.

Ma il vero colpo a sorpresa di Vladimir Putin potrebbe essere il leader nordcoreano Kim Jong-un. L’ipotesi è ora ritenuta dalla comunità diplomatica straniera a Pechino non più come una “suggestione”, ma “possibile” alla luce della prima conferma e dei ringraziamenti pubblici espressi la scorsa settimana da Putin verso le truppe inviate da Kim a sostegno della guerra della Russia all’Ucraina. Mosca ha più volte invitato il leader nordcoreano a recarsi in Russia, alimentando le speculazioni sulla sua possibile visita per il Giorno della Vittoria che celebra la sconfitta della Germania nazista della Seconda guerra mondiale.

Gli eventi si svolgeranno dall’8 all’11 maggio, con la tradizionale parata militare annuale che avrà luogo sulla Piazza Rossa, nel cuore della capitale russa, il 9 maggio. Alla parata parteciperanno unità militari di 13 Paesi, tra cui la Cina, insieme a truppe russe, veicoli militari e sistemi d’arma, ha dichiarato Ushakov. Si prevede la partecipazione di diversi veterani statunitensi della Seconda Guerra Mondiale, ma per il momento non è chiaro se ci saranno funzionari statunitensi, anche se il Cremlino ha inviato un invito all’ambasciatore statunitense in Russia. americano in Russia.

Ushakov ha aggiunto che le truppe nordcoreane, che Pyongyang ha confermato ad aprile per la prima volta di aver combattuto per la Russia contro le truppe ucraine, non prenderanno parte alla parata con l’ambasciatore della Corea del Nord in rappresentanza di Pyongyang. Il presidente russo Vladimir Putin il 28 aprile ha dichiarato una tregua di tre giorni per celebrare l’80° anniversario della vittoria dell’Unione Sovietica e dei suoi alleati sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale.

Ushakov ha anche riferito che il presidente russo Vladimir Putin terrà diversi colloqui bilaterali: giovedì con Xi Jinping, venerdì con il primo ministro slovacco Robert Fico e con il presidente serbo Alekandar Vucic. Pubblicità Pubblicità